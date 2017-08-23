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İstanbul’da helikopter destekli ‘torbacı’ operasyonu!

Bahçelievler’de uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

İstanbulda helikopter destekli torbacı operasyonu!

23 Ağustos 2017 07:08
İstanbul’da helikopter destekli ‘torbacı’ operasyonu! - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 04.30 sıralarında hareket eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi, Keklik Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla giren ekipler burada şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yaptı. Aramalar sırasında özel tim çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

Polis helikopterinin sesine uyanan sokak sakinleri düzenlenen operasyonu şaşkınlıkla takip etti. Bahçelievler İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda 14 adreste arama yapılırken 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Bu aramalarda bir miktarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği ifade edildi. 

Oğuzcan Yazar
 


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