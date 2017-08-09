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İstanbul’da hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon

İstanbul'un bazı ilçelerinde artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için Sarıyer’de önceden belirlenen bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Çeşitli ilçelerde hırsızlık yapan çetenin çökertildiği operasyonda, hırsızlıkta kullanılan suç aletleri de ele geçirildi.

İstanbulda hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon

09 Ağustos 2017 09:34
İstanbul’da hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Narkotimleri, İstanbul’un başta Beylikdüzü, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde olmak üzere son zamanlarda artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık çetesinin Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi 5. Sokak’ta olduğunu tespit eden Sokak Suçlarıyla Mücadele Narkotimleri, hazırlıklarını tamamladı.

Hırsızlık çetesine özel harekat polisi destekli operasyon
Bunun üzerine öğle saatlerinde harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada çetenin hırsızlık olaylarında kullandığı çok sayıda suç aleti ele geçirilirken, hırsızlık suçlarından cezası ve aranması olan 2 kişi de kıskıvrak yakalandı.

Suç aletleri ve tabanca mermileri ele geçirildi
Öte yandan evin depo olarak kullanılan diğer bir bölümüne ise koçbaşıyla kırılıp girildi. Yapılan aramalarda 85 adet tabaca mermisi ele geçirildi. Çetenin hırsızlık yaparken kullandığı sırt çantasından ise kapı göbeklerini patlatmakta kullanıldığı öğrenilen ve ruhsatlı çilingirlerde olması gereken araçla birlikte çok sayıda tornavida, anahtar gibi gereçler ele geçirildi.

Hem kapıdan hem de pencereden içeriye girdiler
Baskın yapılan evi dört bir yandan kuşatan ekipler, özel harekat polisleriyle eş zamanlı olarak pencereden de içeriye girdi. Çatıda da aramalarını sürdüren ekipler bölgede kuş uçurtmadı. Çete üyelerinin gözaltına alınmasının ardından “Gold” isimli K-9 narkotik köpeği tarafından evin içerisinde uyuşturucu arandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Doğan Can Cesur

 


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