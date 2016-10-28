İDO yaptığı açıklamada, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü ve 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyurdu.
BUDO'dan yapılan açıklamada ise: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08:00 İstanbul(Kabataş) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Murat Solak