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İstanbul'da İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İstanbulda İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

28 Ekim 2016 07:44

İDO yaptığı açıklamada, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü ve 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyurdu.

BUDO'dan yapılan açıklamada ise: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08:00 İstanbul(Kabataş) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Murat Solak 

Etiketler: Budo, İDO, iptal, İstanbul


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