Yunus Emre Mahallesi Vadi Sokak’ta bulunan raf atölyesinde saat 16.00 sıralarında inanılmaz bir kaza yaşandı. Atölyede günlük işlerle çalışarak geçimini sağlayan Mukadder Ali (30) isimli Pakistan vatandaşı, ahşap plakaları taşımaya başladı. Çalışma sırasında çok sayıda ahşap plaka, Mukadder Ali’nin üzerine düştü. Talihsiz işçi, plakaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mukadder Ali’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ise olay yerinde inceleme yaparak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mukadder Ali’nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Pakistanlı Mukadder Ali, ahşap plakaları iki arkadaşıyla duvara dayıyor. Bu sırada diğer plakayı almak için yere eğilen işçinin üzerine duvara dayadığı ahşap plaka düşüyor. Ali, kaza sonrası feci şekilde hayatını kaybediyor.

Cenk İşver