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İstanbul'da işsizler ortalama 9 ay iş arıyor

'İstanbul'da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi' araştırmasına göre, İstanbul'da çeşitli eğitim seviyelerinden işsizler ortalama 9 ay iş arıyor.

İstanbulda işsizler ortalama 9 ay iş arıyor

26 Temmuz 2017 15:46

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli yapılan 'İstanbul'da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi' araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, İstanbul’da çeşitli eğitim seviyelerinden işsizler, ortalama 9 ay iş arıyor. İstanbul genç istihdam piyasası içinde ilköğretim, ortaokul ve altı birinci sırada, lisans ve üstü eğitim görenler ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise genel lise yer aldı.

Daha fazla eğitim almak istenilen alanlar piyasasında liderlik, takım çalışması, iletişim, problem çözme, mülakat becerileri gibi çalışma hayatı yetkinlikleri birinci sırada, girişimcilik bilgilerini geliştiren bir eğitim ikinci sırada, yabancı dil eğitimi ise üçüncü sırada bulundu. Çalışanların meslek gruplarına bakıldığında hizmet ve satış elemanları birinci sırada, profesyonel meslek grupları ikinci sırada, nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar ise üçüncü sırada bulundu.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Başkanı Vural Çakır yaptığı konuşmada proje kapsamında literatür taraması yaptıklarını söyleyerek “Yuvarlak masa toplantıları yaptık. Bunlar nasıl olur nasıl bir kapsamla çalışılır. Daha sonra bin 400 kişiden oluşan İstanbul’da bir saha çalışması gerçekleştirdik ve Haziran ayında veri topladık. Çalışmada 15-34 yaş grubunu seçtik. Özellikle bu yaş grubu üzerinden yoğunlaştık. Hem istihdam ve eğitim trendlerinin en yakın sahip olan grup bu, hemde İstanbul’da bu genç nüfus kritik bir konumu oluşturuyor. İş gücü açısından da genellikle 15 yaşından itibaren başlıyor” ifadelerini kullandı. 


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