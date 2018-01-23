İstanbul'da kar yağışı bekleniyor |23 Ocak Salı yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Ankara, Konya, Denizli, Afyon çevreleri, Antalya'nın doğu ilçelerinin (Alanya,Gazipaşa) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege ile Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de hissedilir derecede (5 ila 9 derece) olmak üzere, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri (Alanya ve Gazipaşa) yağmur ve sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 17

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 8