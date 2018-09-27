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İstanbul'da kavşak magandasının “drift” terörü kamerada

İstanbul'da kavşak magandasının “drift” terörü kamerada
İstanbul'da kavşak magandasının “drift” terörü kamerada

Ümraniye’de AVM’lerin de olduğu yoğun bir caddede bulunan kavşakta bir maganda, otomobiliyle dakikalarca “drift” diye adlandırılan yanlama hareketi yaptı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul’da kavşak magandasının “drift” terörü kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'un neredeyse her noktasında kimi zaman motosiklet ile kimi zamanda otomobille trafikte “drift” diye adlandırılan yanlama hareketi yapan magandalara bir yenisi daha eklendi. Ümraniye Balkan Caddesi üzerinde bir maganda, AVM'lerin de olduğu yoğun bir caddede bulunan kavşakta otomobiliyle dakikalarca “drift” yaptı. Caddede seyreden otomobilleri umursamayan ve herkesin canını tehlikeye atan maganda adeta terör estirdi. Maganda yaptığı bu hareketi bir de marifetmiş gibi kaydettirip sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde maganda drift yapıyor. Caddeden ilerlemeye çalışan araç sürücüleri ise magandanın tehlikeli şovu nedeniyle araçlarını durdurmak zorunda kalıyor.

Doğan Can Cesur
 

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