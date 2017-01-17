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İstanbul’da korkunç ölüm!

İstanbul Bebek’te uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir şahıs, yanan aracın içinde can verdi.

İstanbulda korkunç ölüm!

17 Ocak 2017 13:41
İstanbul’da korkunç ölüm - Tıkla İzle

Beşiktaş Bebek’te dün gece saatlerinde meydana gelen olayda bir genç hayatını kaybetti. İddiaya göre, 19 yaşındaki Barış Furkan Akbaş isimli genç uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra 34 DB 3505 plakalı otomobille seyir alan gencin aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Ancak bariyerlere çarparak durabilen aracı çevredeki vatandaşlar fark etti. Aracın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracı söndürerek kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı incelemelerde cinayet şüphesine rastlanmadığı öğrenilirken, gencin uyuşturucunun etkisiyle araçta sızdığı tahmin ediliyor. Akbaş’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Murat Solak / İHA)

Etiketler: Barış Furkan Akbaş, bebek araç yangını, istanbul araç yangını


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