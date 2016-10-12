Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Çıkmazı Sokak'ta bir gecekonduda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, evdeki yürümekte zorluk çeken iki kadını da mahalleli gençler dışarı çıkardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü ancak tamamen yanan ahşap gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıkları, bir anda dumanların çıkmaya başladığını belirterek, "Dakikalar içinde ev tutuştu. İçeride iki kadın vardı. Onlar ev yanmadan çıkarıldı. İyi ki çocuklar yoktu” diye konuştular.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Altunışık



