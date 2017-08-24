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İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarında

İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, kararsız bir yaya kazaya neden olurken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü ise uçarak karşı şeride geçiyor.

İstanbulda meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarında

24 Ağustos 2017 11:52
İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarında - Tıkla İzle

İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Ağustos ayı içerisinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazaları görenleri şaşkına çevirdi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, işlek bir caddede hızla seyir alan motosikletli duramayarak yolun karşına geçen yayaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruluyor.

Kararsız yaya kazaya neden oldu

Kameralara yansıyan başka bir görüntüde ise kararsız yayanın kazaya neden olduğu görülüyor. Trafik aktığı sırada yolun karşısına geçmek isten yaya araçların arasına dalıyor. Daha sonra fikrini değiştiren yaya yolun ortasına geldiği sırada kaldırıma geri dönmek istiyor. Bu esnada seyir halindeki bir otobüs yayaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayanın yardımına kazayı gören başka bir vatandaş koşuyor.

Kontrolden çıkan araç faciaya davetiye çıkardı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü ise bariyerlere çarpıyor. Çarpmanın ardından savrulan araç zikzak çizmeye başlıyor. Akan trafikte zikzak çizerek ilerleyen araç faciaya davetiye çıkarıyor.

Araç, uçarak karşı şeride düştü

Kameralara yansıyan bir başka görüntüde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç uçarak karşı şeride düşüyor.

Diğer bir kazada ise otomobil sürücüsü bir anda kavşağa çıkan bisikletliye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bisiklet kullanıcısı yola savrulurken bisikletin de parçalandığı görülüyor. 


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