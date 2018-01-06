Diğer
Kategoriler

İstanbul'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Başakşehir'de midibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbulda midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

06 Ocak 2018 11:06
İstanbul'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Başakşehir Kayabaşı İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Cemal Çelik (45) hayatını kaybetti. Kazaya karışan midibüsün şoförü aracında sıkışırken, araç içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Araçta sıkışan sürücü ise, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapatıldı. 

Fethiye Mutaf - Serdal Altıntepe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç