İstanbul'da minibüste patlama |Patlamadan ilk görüntüler

Edinilen bilgilere göre, olay Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Aydınlı Kavşağı'nda yaşandı. Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan 34 KP 8049 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Servis minibüsü patlamasında "çanta" şüphesi

Pendik'te meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, ilginç bir bilgiye ulaştı. Polis, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde öğrenci görünümlü bir kişinin, servis aracına bir çanta bıraktığını belirledi. Şüphelinin araçtan indiğini ancak çantayı bıraktığını belirleyen polis, patlamaya bu çantanın sebep olduğu ihtimaline karşı incelemelerini sürdürüyor. Polis ekipleri, çantayı bırakan öğrenci görünümlü kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüyor.

Mustafa Esen - Metin Başar - Mustafa Biçer - Mustafa Bakırhan