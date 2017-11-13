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İstanbul’da mors dişleri ele geçirildi

İstanbul’da, Ukrayna’dan gelen bir ’turistin’ konakladığı otelde yapılan aramada mors dişleri, çeşitli türde hayvansal kemikler ile kehribar ele geçirildi.

İstanbulda mors dişleri ele geçirildi

13 Kasım 2017 16:41

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan mors dişi ile kehribar ticareti istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında geçtiğimiz hafta Fatih’te yapılan operasyonda Ukrayna uyruklu T.K. isimli şüpheli, Laleli’de kaldığı otel odasında gözaltına alındı. T.K.’nın üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, 6 parça mors dişi, 4 kilo kehribar tespih, 10 kiloyu aşkın kehribar taşı, 145 adet yüzük ile farklı ebat ve türde 19 parça hayvan kemiği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ukraynalı kaçakçı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet"ten işlem başlatıldı. Kaçak materyallere ise el konuldu.

Sadık Kahraman

 

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