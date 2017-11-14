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İstanbul’da örgütlü hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon

Fatih başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerine ve evlere giren örgütlü hırsızlık çetesi polis ekiplerince düzenlenen nefes kesen bir operasyonla çökertildi. Operasyonda 1’i çocuk 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde materyal ele geçirildi. Örgüt içi hesaplaşmaların olduğu öğrenilen çetede adliyeye sevk edilen bir şüphelinin, liderinden izinsiz hırsızlık yapması nedeniyle bacaklarından vurulduğu öğrenildi. Şüphelinin şube çıkışında, “Hırs

İstanbulda örgütlü hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon

14 Kasım 2017 13:09
İstanbul’da örgütlü hırsızlık çetesine nefes kesen operasyon - Tıkla İzle

Fatih başta olmak üzere, Başakşehir, Güngören, Büyükçekmece ve Bahçelievler’de toplamda 17 iş yeri ve 1 evde 3 ay içerisinde çelik kasa hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Artan hırsızlık ihbarları üzerine konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla alakalı iş hanları ve dükkanlardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından hırsızların kimliğini belirleyen dedektifler operasyon için düğmeye bastı.

3 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi
Geçtiğimiz Salı günü önceden belirlenen ilçelerdeki 21 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam değeri 3 milyon lira eden 1 adet çelik kasa, hırsızlık olaylarından çelik kasaları patlatmakta kullanılan özel yapım manyetik çelik uçlu matkap, altın ayar tespitinde kullanılan özel ölçüm ilacı, 4 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 200 adet mermi, 980 adet ecstasy hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira ele geçirildi. Hırsızlık anları ve operasyon anı ise kameralara yansıdı.

49 bin lira değerinde 49 adet güvercin de çalmışlar
Öte yandan, çetenin hırsızlık olaylarının yaşandığı mahalledeki esnafı tehdit ve gasp ederek sindirmeye çalıştığı, dükkanlardaki güvenlik kamera görüntülerini silmeleri ve çıkartmaları için de zorladığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Çete, Fatih’te bir iş hanının çatı katından tanesi bin lira olan 49 adet güvercin de çaldı. Operasyonda güvercinlerin de ele geçirildiği öğrenildi.

Örgüt içi hesaplaşmaları ortaya çıktı
Diğer yandan, hırsızlık olaylarının hırsızlık çetesinin lideri E.B.’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Kendi içerisinde görev dağılımı yaptıkları ortaya çıkan çetede, örgütleme konaklama, ulaşım, girilecek yerler gibi farklı kişilere görev verildiği ortaya çıktı. Gece saatlerinde yüzleri maskeli ellerinde eldivenle iş yerlerine girdikleri öğrenilen çetenin içerisinde örgüt içi hesaplaşmaların da olduğu ortaya çıktı. E.B.'nin bilgisi ve izni dışında hırsızlık yapan çete üyelerinden Ö.Y.’nin kasığından, E.G.’nin ise bacaklarından vurulduğu öğrenildi.

“Hırsızlık yapmadım, bu bir komplodur”
Şubedeki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, çevik kuvvet minibüsüyle adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında örgüt içi hesaplaşmadan ötürü bacağından vurulan E.G.’nin koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü. Gazetecilerin 'neden yaptınız' sorusuna E.G., “Ben hırsızlık yapmadım, bu bir komplodur” demesi dikkat çekti.

Doğan Can Cesur 

 

 

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