Edinilen bilgilere göre, olay, Kağıthane’nin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Park Sokak üzerindeki bir hazır giyim atölyesinin en üst katında, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sahibi olduğu hazır giyim atölyesine gelen 43 yaşındaki Ahmet Özata, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobanın bir an önce yanması için tiner kullanan Özata’nın, bidondaki tineri sobaya dökmesi sonucu iş yerinde patlama meydana geldi. Adeta bir bomba gibi patlayan sobanın saçtığı alevler Özata’nın bedenini ve bulunduğu iş yerinin bir bölümünü sardı. Alevler içerisinde kalan Özata, yanarak feci şekilde can verdi. Patlama sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, binada bulunan işçiler de Özata’yı kurtarmak için üst kata çıktı, ancak yapılan müdahaleler işe yaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda Özata’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Patlamanın meydana geldiği iş yerinde savcı da incelemelerde bulundu.

"Bir şeyler yapalım dedik ama başaramadık"

Patlamanın gerçekleştiği iş yerinin alt katında bulunan ve duyduğu sesle yukarı çıkan Recep Özalp, “Kurtarmaya çalıştık, başaramadık. Gittiğimizde zaten iş yeriyle beraber adam zaten yanıyordu. Hepimiz binadaki esnaflar olarak bir şeyler yapalım dedik ama başaramadık. Yangın tüpünü sıktık, su döktük. Zaten içeriye giremiyorsun. Yine de biz arkadaşlarla yardımcı olalım dedik ama yine de bir şey olmadı, kurtaramadık” dedi.

Alevler içerisindeki Özata’ya ilk müdahaleyi yapan Ümit Kaya ise o anları, “Aşırı şekilde alev almıştı vücudu. İlk kovayı döktüm, ama söndüremedim. Zaten o ana kadar biraz zaman geçmişti, kurtaramadık” diyerek anlattı.

Son olarak çorba içerken görüntülendi

Tiner döktüğü sobanın patlaması sonucu feci şekilde can veren Özata, son olarak çorba içerken görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özata, iş yerinin yakınındaki bir lokantada çorba içiyor. Özata’nın sabah saatlerinde çorba içtikten sonra iş yerine gittiği ifade edildi.

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerine gelen savcı da incelemelerini tamamladı. Özata’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

İSTANBUL