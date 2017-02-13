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İstanbul'da PKK operasyonu: 70 gözaltı

İstanbul'da korsan gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda PKK operasyonu: 70 gözaltı

13 Şubat 2017 08:28

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kamu düzenini bozacak eylem planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu 104 şüpheli belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 104 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 70'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital veri ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alınırken, operasyonun devam ettiği öğrenildi. 

Tugay Saday
 

Etiketler: İstanbul, operasyon, pkk


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