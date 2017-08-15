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İstanbul'da sağanak uyarısı| 15 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı. İstanbul'da hava Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.

İstanbulda sağanak uyarısı| 15 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

15 Ağustos 2017 08:53

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu ve açık 32

İstanbul:Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana:Parçalı bulutlu 36

Antalya:Az bulutlu ve açık 32

Samsun:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum:Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 40 

Etiketler: hava durumu, İstanbul, sağanak yağış, yağmur


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