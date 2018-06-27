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İstanbul’da sağanak zor anlar yaşattı

Meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz etkilerken yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına ve köprülerinin altına sığındı.

İstanbulda sağanak zor anlar yaşattı

27 Haziran 2018 10:13
İstanbul’da sağanak zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul genelinde aniden bastıran yağmur trafikte yoğunluğa yol açarken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Tedbirli bazı vatandaşların ise yağmurdan yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle korundukları görüldü. Taksim, Küçükçekmece, Cevizlibağ ve Şirinevler’de vatandaşların ve sürücülerin şiddetli yağış nedeniyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. 

Yağmur, aralıklarla yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. 

Emrah Kuş - Murat Horoz - Caner Sönmez - Volkan Kayalar 

 

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