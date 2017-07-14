İstanbul'da Shopping Fest rüzgarı esti

İstanbul'un dört bir yanında festival coşkusunu yaşatan İSF'nin kapanış töreni Venezia AVM'de gerçekleşti.

İstanbul'u alışveriş destinasyonu olarak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen İstanbul Shopping Fest, şehirde renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 'Sen Hiç Kapalıçarşı'yı Gördün mü' sloganıyla tarihi Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen etkinliklere İstanbullular ve turistler büyük ilgi gösterirken, keşif rotalarıyla tarihi çarşının çok bilinmeyen sokakları yeniden hatırlatıldı. Festival kapsamında özellikle zanaatkarlar ile genç sanatçıların buluşmaları büyük ilgiyle takip edildi.

Festival alışveriş merkezleri, Akasya, Capitol, Emaar Square Mall, Forum İstanbul, İstinyePark, Kanyon, Palladium, Venezia ve Zorlu Center’da kurulan 'Design İSF' alanları, ziyaretçileri alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile buluşturdu. Design İSF alanlarında katılımcılar moda dünyasının tanınmış tasarımcılarının yanı sıra mücevher, aksesuar, mobilya, seramik, grafik, kumaş, kitap, kırtasiye, cam, takı, aydınlatma, organik gıda gibi alanlara fark katan üreticilerin ürünlerine ulaşma imkanı buldu. Design İSF alanlarında sergilerden dans gösterilerine, müzik dinletilerinden atölye çalışmalarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilere farklı bir deneyimler yaşatıldı.

Şehirde festival coşkusunu yaşatan İstanbul Shopping Fest'in kapanış töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Kadir Topbaş törende yaptığı konuşmada; İstanbul’da her yerde farklı güzellikler olduğunu belirterek, "Shopping Fest de bunlardan biri. Dünyanın merkezinde olan bu şehir için başka ülkelerde yaşayanlar keşke İstanbul’da olsam, İstanbul’da yaşasam diyecekler. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

Törende, festivale katkılarından dolayı festival alışveriş merkezleri ile destekleyen kurum ve kuruluşlar Türk Hava Yolları (THY), TAV Havalimanları Holding, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş (İSG), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TUROB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Karnaval Media Group’a teşekkür plaketi sunuldu.

Törende dünyada en çok fotoğrafı paylaşılan beşinci şehir olan İstanbul’un resmi sosyal medya hesabı oneistanbul ile festival süresince gerçekleştirilen instagram yarışmasında #oneistanbul ve #istshopfest etiketiyle paylaşılan alışveriş konulu fotoğraflar arasından seçilen fotoğrafların sahipleri de ödüllendirildi. Sema Asa Gönenç birinciliğe, Elif Özdoğru ikinciliğe, Duygu Mencik üçüncülüğe, Sabri Hacıoğlu jüri özel ödülüne layık görüldü. Birinci THY’den Uzakdoğu/Amerika uçuş bileti, ikinci Avrupa bileti, üçüncü iç hat bileti, jüri özel ödülünün sahibi de F1 sürüş deneyimi kazandı.