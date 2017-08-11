İstanbul'da sokak satıcılarına büyük operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Ekipleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte Fatih Aksaray Yanı Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler 22 adrese 200 polis ile baskın yaptı. Özel harekat ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda ise; çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mahallede birçok noktayı didik didik arayan ekipler, bazı kapıları da koçbaşı ve balta ile kırarak içeri girdi. En yüksek miktarı ise bir binanın kazan dairesinde ele geçirildi. Kazan dairesinde esrar ve extacy hap başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddelerin çerez poşetlerine saklanması dikkat çekti. Ayrıca mahallede bir tekel bayine yapılan aramada ise çok sayıda kaçak sigara ve kaçak alkol ele geçirildi.

Mehmet Altunışık

