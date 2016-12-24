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İstanbul'da su kesintisi

Kadıköy Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü 10:00 ile 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle Kadıköy'de bazı noktalarda su kesintisi yaşanacak.

İstanbulda su kesintisi

24 Aralık 2016 12:34

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu çalışma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10.00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Kadıköy İlçesi: Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmı.”
 

Etiketler: İstanbul, istanbul su kesintisi


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