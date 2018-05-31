İstanbul’da taksici terörü

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde meydanda polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermeye memurla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.

Doğan Can Cesur

