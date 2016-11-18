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İstanbul'da ünlü plazaya alacaklı baskını

Şişli’deki Süzer Plaza içerisinde bulunan Türkiye'nin önde gelen mutfak perakendesi zinciri bir firmadan alacaklı olduklarını iddia eden bir grup ile firma çalışanları arasında arbede çıktı. Olayın büyümesi üzerine Özel harekat polisleri plazaya gelerek güvenlik tedbiri aldı.

İstanbulda ünlü plazaya alacaklı baskını

18 Kasım 2016 17:15
İstanbul'da ünlü plazaya alacaklı baskını - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay, Şişli Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi üzerindeki ünlü Süzer Plaza’da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille binanın girişe gelen kalabalık bir alacaklı grubu, lüks plazada bulunan Türkiye'nin önde gelen mutfak perakendesi zinciri bir firmadan alacaklı olduğunu savunarak paralarını almak için görüşmeye geldi. Alacaklı grup ile şirket yetkilileri arasında yaşanan arbede, kısa sürede kavgaya dönüşünce devreye polis girdi. İhbar üzerine bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda emniyet kuvveti sevk edildi. Kavgayı ayıran polis taraflardan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Mağdur olduklarını ifade eden ve alacağını sormak için plazaya girdiklerini belirten firma yetkilisi Ferdi Turan, “1 buçuk ay önce Esse Grupları’nın ortaklarına 10 tane daire sattık. 10 daire satınca bize 1 buçuk trilyon Lira verdiler. Geriye kalan için ise 2 trilyonluk çek verdiler. 10 gün sonra da bizim verdiğimiz tapuların üzerine kredi çekmişler ve iflas ettiklerini söyleyerek bizi mağdur ettiler. Sonra bizi arayarak buraya çağırdılar. Biz de geldik, yukarıya çıktık. Yukarıda 10 kişi bize saldırmaya teşebbüs etti. Tehdit etme durumlarında bulundular. Biz dışarıya çıktık. Arkadaşlarımız da duymuş buraya gelmiş. Bizim gibi bir çok kişiyi böyle mağdur duruma düşürmüşler. Biz de bu mağdurlardan biriyiz. Biz ‘paramızı istiyoruz’ dedik. Bunlar olayları başka noktalara çektiler. 2 trilyona yakın alacağımız var. Bizi arayıp buraya çağırıyorlar. Sonra da kim olduğunu bilmediğimiz insanlarla muhatap oluyoruz” dedi.

Sadık Kahraman


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