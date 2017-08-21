İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine baskın: 4'ü İranlı 9 kişi gözaltında

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sentetikler ve Ara Kimyasallar Soruşturma Bürosunca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bakırköy, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Eyüp’te bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Bir süredir takip edilen uyuşturucu üreticilerine eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, operasyonlarda 50 kilo Hint keneviri, 100 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde, 16 kilo extacy hap yapımında kullanılan sıvı hammadde, 12 kilo metamfetamin türü uyuşturucu, 20 kilo toz kimyasal ürün, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Operasyonda 4 İranlı, 1 Afganistanlı ile 4 Türk uyuşturucu taciri yakalandı. Gözaltına alınan İranlılardan birinin kimya mühendisi olduğu ve baskın yapılan depoda metamfetamin türü uyuşturucu ürettiği ortaya çıktı.

Aralarında İranlı kimya mühendisi A.S.'nin de olduğu K.K., S.K., Ö.T., F.Ç., F.E., H.A., J.B. ve A.S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü.

Zanlılardan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman