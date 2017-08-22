İstanbul’da 'V for Vendetta' maskeli ve silahlı 3 gaspçı kamerada

Soygun anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, gaspçılar sigara dağıtıcısının cebindeki 130 lirayı da aldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde otomobile ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 3 soyguncu bir Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki markete girdi. Çalışanı silahla etkisiz hale getiren gaspçılar ardından kasadan bin 300 lira ve 100 paket sigara alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı.

SİGARA DAĞITIM ARACINI GASP KAMERADA

Market soygunun ardından ertesi gün aynı aracı kullanan gaspçılar yine aynı yöntemle bu kez Beylikdüzü Adnan Kahve Bulvarı’nda bir sigara dağıtım aracının yanına geldi. Dağıtıcıya aracın içerisinden silah ve bıçak doğrultan gaspçılar saniyeler içerisinde 35 bin lira değerinde 7 kutu sigara çalarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o soygun ise aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADIN ARAÇ KİRALADI DİĞERLERİ SOYGUN YAPTI

Soygunların ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, soygunlarda kullanılan aracın plakasını tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen araç Beylikdüzü’nde seyir halindeyken durduruldu. Aracın içerisindeki çok sayıda suç kayıtları bulunan A.A. (32) ve kadın C.S. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yapılan sorgularındaki ifadelerinden yola çıkan ekipler, Güngören’de Y.D. (29), Zeytinburnu’nda H.A. (26) ve “kasten adam öldürmek” suçundan kaydı olan B.K.’yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlarda Y.D’nin evinde yapılan aramada soygunlarda kullanıldığı öğrenilen sahte kimlik, pompalı tüfek, giysiler, 2 bin 460 paket sigara polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan C.S’nin soygunu gerçekleştiren şahıslara araç kiralayarak destek verdiği öğrenildi.

DAĞITICININ CEBİNDEKİ 130 LİRAYI DA ALDILAR

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sigara dağıtım aracındaki dağıtıcı fatura kestiği esnada zanlılar aracın yanına geliyor. Aracın içerisinden silah ve bıçak doğrultan gaspçılar, dağıtıcıyı etkisiz hale getirdikten sonra araca giriyor. Sigaraları çalan gaspçılar ardından araca biniyor. Daha sonra dağıtıcının cebindeki paraları istiyor. Dağıtıcı cebindeki paraları verdikten sonra gaspçılar hızla uzaklaşıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan gaspçılar, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur