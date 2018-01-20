Diğer
Kategoriler

İstanbul'da yağmur uyarısı| 20 Ocak Cumartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

İstanbulda yağmur uyarısı| 20 Ocak Cumartesi yurtta hava durumu

20 Ocak 2018 08:58

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde Van, Bitlis ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Trakya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, 8 

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Bursa: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10 

Etiketler: İstanbul, yağmur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç