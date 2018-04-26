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İstanbul’da yangın dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Ataşehir’de 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yangının evde bulunan kombide yaşanan patlamadan sonra çıktığı iddia edildi.

İstanbulda yangın dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

26 Nisan 2018 14:25

Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak’ta 3 katlı bir binada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına Kayışdağı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Evde bulunan kombideki patlamanın ardından başladığı iddia edilen yangında, Seva Sevgi Meşe dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

KOMBİDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ


Dumandan etkilenen yine aynı aileden Hatice Meşe, Recep Meşe ve İbrahim Meşe ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, ailenin yangın sırasında içeride olduğunu belirterek, yangının kombiden çıktığı ileri sürdü. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmalardan sonra yangını söndürdü.


Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Mustafa Esen

 

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