İstanbul’da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirenlere yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 150 kilo eroin ve 350 kilo skunk ele geçirdi. Yapılan operasyonların İstanbul’da 2018 yılının ilk büyük operasyonu olduğu ifade edildi. Polis kamerası tarafından da kaydedilen operasyonlarda, dedektör köpek yardımıyla bir tırda inceleme yapması yer alıyor. İş makinesi yoluyla tırdan çıkarılan alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilo eroin ele geçiriliyor.

Güvenlik güçlerince düzenlenen ikinci operasyon ise takibe alınan kapalı kasa bir minibüse yönelik oldu. Şüpheliler minibüsü bir oto yıkamaya soktuğu sırada polis ekipleri operasyon kararı alarak baskın düzenledi. Yapılan baskında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, minibüsün içinde yaklaşık 350 kilo ‘skunk’ diye tabir edilen uyuşturucu bitki ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasında kaydedildi.

Sadık Kahraman