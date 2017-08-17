Diğer
Kategoriler

İstanbul’da yasadışı elektronik sigara ticaretine darbe

İstanbul'da yasadışı elektronik sigara ve elektro likit ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 15 bin 848 adet elektronik sigara ve likidi ele geçirildi.

İstanbulda yasadışı elektronik sigara ticaretine darbe

17 Ağustos 2017 12:19

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, 11 Ağustos Cuma günü Fatih’te bir iş hanında 2 ayrı depoya gümrük kaçağı eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Her iki depoya yapılan eş zamanlı baskında elektronik sigara ve elektro likit ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 15 bin 848 adet elektronik sigara likidi ile birlikte 218 adet elektronik sigara ve 850 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Operasyonda M.A. ve T.Ö. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yasadışı ürünlere el konuldu.

Sadık Kahraman

Etiketler: Elektronik sigara, İstanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç