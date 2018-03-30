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İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede belirlenen 200 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbulda Yeditepe Huzur Uygulaması

30 Mart 2018 21:40
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması - Tıkla İzle

Türkiye genelinde 30 Mart günü 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla, kent genelinde İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması olarak devam etti. İstanbul’un 39 ilçesinde 200 farklı noktada 20.00-23.59 saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 3 bin polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. 

Trafik kontrollerinin ve alkol muayenesinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Şişli uygulama noktasında Fırtına isimli narkotik köpeği şüpheli araç ve çantaları aradı. Uygulamanın 23.59'a kadar devam edeceği öğrenildi.  

İsmail Bulut - Ufuk Kıvık
 

 

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