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İstanbul'da yeşil listedeki terörist yakalandı

İstanbul'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi N.Y. yakalandı. Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, arananlar listesinde ‘yeşil’ kategoride yer aldığı öğrenildi.

İstanbulda yeşil listedeki terörist yakalandı

14 Şubat 2018 10:15

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bu sabaha karşı İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DHKP-C’nin hücre evine operasyon düzenledi. Şişli’de bir adrese yapılan baskında örgütten kanlı saldırı talimatı alan N.Y. adlı hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel dokumanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan DHKP-C üyesi N.Y.’nin, İçişleri Bakanlığınca güncellenen arananlar listesinde ‘yeşil’ kategoride yer aldığı belirtildi.

Yakalanan hücre üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Sadık Kahraman

 

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