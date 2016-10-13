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İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi.

İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu

13 Ekim 2016 07:50
İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden sabah saat 05.30 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon düzenlenecek Bahçelievler, Zafer Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı tim yardımıyla giren ekipler adreste şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi’nde toplam 18 adreste arama yapıldığı öğrenilirken, şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. 

Oğuzcan Yazar


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