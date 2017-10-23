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İstanbul’daki çuval cinayetinin sırrı çözüldü

Arnavutköy’de geçtiğimiz ay çuvala koyularak çöpe atılan cesedin, fidye için kaçırılan İranlı Mortaza Jedariseyedi’ye (32) ait olduğu ortaya çıktı. Jedariseyedi’yi kaçırarak önce işkence eden ardından da öldürülen Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbuldaki çuval cinayetinin sırrı çözüldü

23 Ekim 2017 16:24
İstanbul’daki çuval cinayetinin sırrı çözüldü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz ay Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi’nde meydana gelmişti. Caddede çöp toplayan belediye ekipleri tarafından beyaz bir çuvalın içerisinde birinin olduğundan şüphelendi. İşçiler çuvalı açtıklarında vücudunun bazı yerlerinde yanı izleri bulunan ve kollarında çok sayıda çizik olan bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ilk incelemede işkence yapılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Aile konuyu polise bildirmeyip, müzakereye girişmiş

Konuyu devralan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda dedektifler, cesedin kaybolmasından bir gün önce yakınları tarafından kayıp olarak bildirilen ve kaçak yollarla İran’dan Türkiye’ye gelen Mortaza Jedariseyedi (32) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine dedektifler kayıp ihbarında bulunan ailesiyle irtibata geçti. Aileyle konuşan dedektifler, Jedariseyedi’n Eylül ayının başında kaçak yollarla İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Jedariseyedi’n 12 Eylül’de kaçırıldığını ve ailesinden 25 bin dolar fidye istendiği öğrenen dedektifler, ailenin kendisine ulaşan fidyecilerle anlaşmaya çalıştığını ve 11 gün boyunca durumu polise bildirmediğini öğrendi. Fidyecilerle müzakereye girdiği öğrenilen aileden ağabey Behran, son olarak 22 Eylül’de Jedariseyedi’n sesini duyduklarını ifade etti.

İşkence sonucu öldürüldüğü düşünülüyor

Polis olayla ilgili ifade veren ağabey Behran, kardeşinin Iğdır’dan İstanbul’a tanımadıkları kişilerin yanına geldiğini, 1 gün onların yanında kaldıktan sonra oradan ayrıldığını daha sonra kendisinden haber alamadıklarını ifade etti. Çalışmayı derinleştiren dedektifler, 12 Eylül günü kaçırılıp Arnavutköy’de bir adreste tutulduğu tespit edilen Mortaza’nın günlerce işkence gördüğü aç bırakılıp elinin kolunun bağlandığı ve daha sonra ayaklarının kırılmış olduğunu belirledi. Jedariseyedi’n işkence sonucunda öldüğü düşünülüyor.
Ailesiyle konuşulmasının ardından dedektifler, aileyle irtibata geçen fidyecilerin yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Şüphelilerin kullandığı telefon numarası tespit eden polis, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ne Afgan uyruklu Syeed Ameer N. (32), Akran Armany (18) ve Pakistan uyruklu Khuram Shahzad (27) ile Abdullah Abdullah’ı (18) gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: arnavutköy, çuval cinayeti, sırrı çözüldü

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 23 Ekim 2017, Pazartesi 18:43
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    şimdi bu alçaklara nasıl bir ceza verilse uygun olur.!? adalet olsa da bu alçak caniler aynen kendilerinin yaptığı gibi işkence ve aç bırakılarak öldürülmeli..!! kıssasa kıssas.!! adalet böyle olmalı.!!
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