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İstanbul’daki Dadaşlar, Erzurum’a yatırım hamlesi başlatıyor

Erzurum adına önemli faaliyetler gerçekleştirerek adından sıkça söz ettiren Maltepe’deki Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı şimdide Erzurum’un ekonomik açıdan kalkınması için yatırım hamlesi başlatıyor.


26 Kasım 2016 10:18

Vakıf Başkanı Suha Dengizek’in İstanbul’daki çalışmalar hakkında ısrarla üzerinde durduğu cami projesinin yanı sıra, Erzurum’u ekonomik açıdan kalkındırmak amacıyla yeni bir projeye start verildi. Erzurum bölgesine hangi yatırımların yapılabileceği, hangi oranlarda hibe teşviklerin verilebildiği, neleri kapsadığı, nasıl gerçekleştirileceği konusunda girişimcileri bilgilendirmek ve yardımcı olmak adına vakıf bünyesinde özel bir birim komisyon kuruldu. Erzurum Bölge Yatırım Proje Girişim Komisyonu Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Dündar Özbaylar Başkanlığında Sosyal Güvenlik Uzmanı Kasım Karakaş, Gazeteci Kenan Gülerci ve Hasan Koç’un yanı sıra yatırımlar ve teşvikler konusunda uzman bir teknik heyet ile çalışmalarını yürütecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Dr. Dündar Özbaylar, “Bu çalışma gurubu, Erzurum’un kalkınması için sağlanan yatırımların % 90’lara varan hibe teşviklerin neleri kapsadığı, nasıl olacağı ve bunların nasıl projelendirileceği hakkında çalışmalar yaparak, tüm girişimcileri özellikle gençleri cesaretlendirmek adına yol gösterici bir ekip çalışması sağlayacak. Amaç, İstanbul’daki sermaye ve iş dünyasının tecrübesi ve potansiyelini Erzurum’a kazandırmak. İstanbul’a yerleşmiş ve burada bir çok işkolu oluşturmuş ya da Erzurum’da iş yapmaya niyetli hemşerilerimizin, yatırımcıların bu konuya dikkatlerini çekmek adına, Erzurum’a iş sahası oluşturmak için Maltepe’deki Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, vakıflar dernekler üstü bir faaliyete öncülük etmektedir. Önümüzdeki hafta vakıfta bu konularla alakalı uzmanlar seminer verecektir.
Erzurum’un kalkınması açısından çok önemsediğimiz bu çalışmada, Erzurum Milletvekilimiz Sayın Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Kalkınma Bakanlığının ilgili birimleriyle yürüttüğü özverili gayretlerinin bu çalışmaya ciddi katkılar sağladığını belirtmek isterim.

Konuya ilgi duyanların fikri olan teşebbüs ve girişimcileri bir an önce bilgilenmeye yardımlaşmaya ve harekete geçmek için 01 Aralık Perşembe akşam saat 19:00’da Maltepe Erzurumlular Vakfı’na bekliyoruz” dedi. 

Etiketler: Dadaşlar, Maltepe Erzurumlular Vakfı


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