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İstanbul'daki hırsızlık şüphelisi Bitlis’te soygun hazırlığındayken yakalandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygununun firari şüphelisi, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kuyumcu soygunu için hazırlık yaparken yakalandı.


13 Aralık 2016 13:12

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 4 Eylül 2016 günü İstanbul Zeytinburnu ilçesinde Fetih Kuyumculuk isimli iş yerinde silahlı yağma olayının firari şüphelisi ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan, 11 ayrı suçtan aranan ‘Cesur’ takma adlı cezaevi firarisi Y.S.’nin bir süredir Tatvan’da bulunduğu ve 3 arkadaşı ile birlikte 9 Aralık 2016 günü yeni kuyumcu soygunu planladığı bilgisine ulaştığı belirtildi. Ekipler tarafından şahsın adresinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “8 Aralık 2016 günü mahkemeden arama ve el koyma kararı alınarak şahsın adresine operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde; ‘Cesur’ takma adlı cezaevi firarisi Y.S. ile beraber kuyumcu soygununu planladıkları düşünülen A.S., B.U. ve Y.G. isimli 3 şahıs yakalanmış olup, ikamette yapılan aramada ise 1 adet standart dışı kısa dipçikli pompalı tüfek, 1 adet demir levye, 4 adet plastik eldiven ele geçirilmiştir. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Y.S. tutuklanmış, A.S., B.U. ve Y.G. ise serbest kalmışlardır. Halkımızın canına ve malına kasteden suçlulara karşı yürüttüğümüz özverili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Vahit Olcay

 


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