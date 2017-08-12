İstanbul'dan Riyad'a matkap kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı

Alınan bilgiye göre, kargo ile yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile kargo şirketindeki koliler arasında yapılan aramada, adı henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gönderilmek üzere teslim edilen matkap kutuları ele geçirildi. Dedektör köpeklerin ortaya çıkardığı kutuların kapak aralarına zulalanmış 1 kilo 910 gram ağırlığında, 10 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisi bile şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, matkap kutularını kargo şirketine teslim eden şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman



