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İstanbul'dan Riyad'a matkap kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı

İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere matkap kutusuna zulalanmış 10 bin adet 'Captagon' türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbuldan Riyada matkap kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı

12 Ağustos 2017 13:35
İstanbul'dan Riyad'a matkap kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, kargo ile yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile kargo şirketindeki koliler arasında yapılan aramada, adı henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gönderilmek üzere teslim edilen matkap kutuları ele geçirildi. Dedektör köpeklerin ortaya çıkardığı kutuların kapak aralarına zulalanmış 1 kilo 910 gram ağırlığında, 10 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polisi bile şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, matkap kutularını kargo şirketine teslim eden şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman 

 


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