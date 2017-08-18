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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbuldan Samsuna uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

18 Ağustos 2017 23:45

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Narkotik dedektifleri yaptıkları takip sonucu İstanbul'dan Samsun'a otomobil ile uyuşturucu getirdikleri ileri sürülen M.A. (50), A.B. (40), S.H. (32) ve E.Ç.'yi (32) Ankara yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 kilo bonzai ile birlikte 3 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi “uyuşturucu ticareti” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., Z.H. ve E.Ç., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler. 


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