Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastık altındaki Dolar ve Euro’larınızı bozdurun” çağrısına vatandaşlar destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine döviz bürolarına koşan vatandaşlar miktarı küçük, büyük demeden ellerindeki döviz birikimlerini bozdurarak Türk Lirası’na dönüştürdü.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ÜZERİNE BOZDURDUM”

Döviz bürosuna gelerek 300 dolar bozduran Atilla İray isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bozdurdum. Biz de elimizden geldiği kadar neyimiz var neyimiz yok döviz olarak onu bozduruyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey de yok. Zaten adam düzgün bir adam olmasa kimse yerinde oturmaz. Amerika saldırıyor, Rusya saldırıyor, öteki saldırıyor demek ki bu adam adam gibi adam. Kimse kendine rakip istemiyor. Şimdi 300 dolar bozdurdum, Pazartesi, Salı 300 daha, elimizde olanları ufak ufak bozduracağız” dedi.

“DESTEKLİYORUM YİNE ELİMDE OLURSA DESTEKLEYECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın çağrısını doğru ve olumlu bulduğunu dile getiren bir vatandaş ise “Şuan ihtiyacım için bozdurdum ama Cumhurbaşkanımızın mesajını da olumlu, doğru buluyorum. Mutlaka ülkemizin Türk Parası ile iş ve işlemleri yapması gerekiyor. Ticareti bu şekilde yürütmesi gerekiyor. Destekliyorum yine elimde olursa destekleyeceğim. Yatırım yapmam, İnsanların da bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyor çünkü birlikte hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çağrıya yanıt vermek için döviz bürosuna gelen Nihat Karçika ise “Büyüğümüzdür söylediğine inanmak gerekir. Bozdurmayı düşünüyorum. Herkes ülkesini sever” şeklinde konuştu.