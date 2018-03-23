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İstanbullulara sabah sürprizi! Gökten çamur yağdı

İstanbul'da sabah erken saatlerde yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü.

İstanbullulara sabah sürprizi! Gökten çamur yağdı

23 Mart 2018 09:49
İstanbul'da gökten çamur yağdı - Tıkla İzle

Sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, araçlarının üzerini baştan aşağıya çamur kapladığını görünce gözlerine inanamadı. Araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu. 

Dün gece yağmurla birleşen toz, yere çamur olarak düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağmurdan etkilenen araçların üzeri tamamen çamurla kaplanırken, araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tutu. Oto yıkamacılara akın eden otomobiller uzun araç kuyrukları oluşturturdu.

“Akşam arabamı yıkatıp aracımı evin önüne çektim, sabah bir kalktım çamur” 

Çamur olan arabasını yıkatmak için sıra bekleyen Ömer Parmak, "Tertemiz arabaydı sabah kalktığımız da arabamız çamur halindeydi. Sırada bekliyoruz ki arabamızı yıkatmak için. Mecburuz sıraya girmeye çünkü araba gerçekten çamurdu. Akşam arabamı yıkatıp aracımı evin önüne çektim, sabah bir kalktım çamur. Camları sileyim dedim ama silinecek gibi de değil. Mecbur geldim bir daha yıkamaya artık. Bayağıdır da bekliyorum” diye konuştu. 

Sıra beklediklerini söyleyen Vakted Çalışkan, "Havadan çamur yağdığı için yıkamak zorundayız. Bayağıda bir sıra var. Arabanın her tarafı çamur oldu. Bugün de çok sıra var” dedi.  

Murat Horoz

 

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