“İstanbul'u Koşuyorum” yarışında renkli görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan ‘İstanbul'un Koşuyorum' yarışlarının Caddebostan etabı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 3. etabı gerçekleşen 10 kilometrelik koşuya 2 bin 200 kişi katıldı. Yarışın startının verilmesi ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı ailelerin koşuya pusetteki bebekleri ile katıldıkları görülürken, bazılarının da köpekleri ile yarışa katılması dikkat çekti. Pusetteki bebeği ile yarışa katılan bir aile, “Spor için buradayız. Hem koşuyoruz hem eğleniyoruz” dedi.

“İLK PUSETTE KOŞUMUZ”

Yarışa pusetteki 8 aylık bebeği Venüs ile katılan Hakan Yıldız ise, yarışlara 36 kilometre antrenman yaptıktan sonra katıldığını söyledi. Yarış bitiminde madalyayı bebeğine armağan eden Yıldız, “Etabı sekiz buçuk dakikada bitirdik. Çok mutluyuz. İlk pusette koşumuz. Harika. Madalyamı Venüs Yıldız'a armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK YOĞUN BİR KATILIM OLDU”

Yarışlara ilgiden memnun kalan Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ise, “Bugün İstanbul'u Koşuyorum serilerinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz Caddebostan'da. Yaklaşık 2 bin 200 tane vatandaşımız, bugün bu güzel pazar sabahında Caddebostan'da 10 kilometrelik koşularını gerçekleştiriyor. Çok yoğun bir katılım oldu. Az önce birlikte izledik. Gayet memnunuz. Tabii bunların hepsi maratona hazırlık aşamamız. Önümüzdeki ay Bakırköy'de yine bir 10 kilometrelik koşumuz olacak. Ardından da 11 Kasım'da İstanbul Maratonu'nu gerçekleştireceğiz. Her geçen gün katılım sayılarımız artıyor. Bu da bizleri sevindiriyor” diye konuştu.

Yarışların ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.