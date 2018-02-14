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İstanbul’un arsa değeri yüzde 35 arttı

2016 yılında 7 trilyon lira olan İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9,5 trilyon liraya ulaştı.

İstanbulun arsa değeri yüzde 35 arttı

14 Şubat 2018 09:45

Ajans Press, İstanbul’un güncel arsa değeri araştırmasını ve medya yansımalarını inceledi. Buna göre, İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9 trilyon 500 milyar liraya ulaştı. Aralık 2016 itibarıyla yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan, satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışında kalan bütün arsa ve arazilerin değeri 7 trilyon lira olarak hesaplanırken, bu sayı 1 yıl sonra 9 trilyon 458 milyar 716 milyon 569 bin 576 lira olarak belirlendi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, son yıllarda gayrimenkulde yaşanan artışın medyanın da gündeminde olduğu belirlendi.

EN DEĞERLİ İLÇE KADIKÖY

İstanbul’un her ilçesinde yer alan mahalleler üzerinde TUVİMER tarafından yapılan araştırmada, İstanbul’un en değerli ilçesi Kadıköy olurken, arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 lira olarak kaydedildi. Kadıköy’ü 18 bin 457 lira ile Zeytinburnu takip ederken, bu ilçeleri ortalama metrekare fiyatları 15 bin 743 lira olarak Bakırköy, 14 bin 987 lira olarak Beşiktaş, ve 14 bin 846 lira olarak Fatih ilçesi izledi. Buna karşın ortalama arsa metrekare değeri bin liranın altında kalan ilçeler; Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy olarak belirlendi.

Etiketler: İstanbul, konut

 

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