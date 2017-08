İstanbul’un en büyük kurban pazarı

Sultangazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi vatandaşlara kurban satış ve kesim alanı hizmeti verecek. Son yıllarda İstanbul’un en büyük kurban satış ve kesim alanı bu yıl da mescitten büfeye, ücretsiz internet ağından mobil bankaya, birçok hizmeti vatandaşlara sunacak şekilde hazırlandı. Bu yıl Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelecek olan 15 bin kurbanlık hayvanı ağırlaması beklenen ve 600 çadırlık dev tesis bugün Belediye Başkanı Cahit Altunay tarafından basına tanıtıldı. Dev kurban merkezi önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren kurbanlıkları ve Anadolu esnafını ağırlamaya başlayacak.

“BU İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMANIN GAYRETİNDE OLACAĞIZ”

Gazetecilere kurban kesim ve satış alanının bu yılki durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Altunay, “Üzerinde bulunduğumuz bu alan 210 bin metrekareden oluşuyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da eksikleri vatandaştan dinledikten sonra bunu telafi etmek için mücadele ediyoruz. 4 bin araçlık otoparkımız mevcut. Bunun dışında geliş gidişi kolaylaştıracak her türlü tedbiri aldık. 600 çadırla Avrupa Yakası’nın en büyük alanına sahibiz. Ekonomik pazarlarda esnafın en büyük sıkıntısı da, sattığı malın parasını gizleyebilme sıkıntısı yaşayabiliyor. Mobil manada bir banka şubesini buraya getiriyoruz. Burada ücretsiz internet ortamından da faydalanıyor vatandaşlar. Yine kurduğumuz şarj makineleriyle vatandaşlar telefonlarını şarj edebiliyor. Bunun dışında 45 ayrı noktadan da güvenlik kameralarıyla bu alanı izliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da görüştük, Emniyet’imiz ve Zabıta’mızla bütün gücümüzü buraya kullanarak, bu işi en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağız. Kesim olarak, sadece alan içerisinde değil, ilçenin önceden denetlenmiş, kesime uygun, hijyenik yerlerini de tespit ettik. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz, bu adreslerde de kesim yapabileceklerini de kendilerine göstermiş olacağız” dedi.

“BÜTÜN BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI”

Kurban satış ve kesim merkezine kurbanlık getirmek için hazırlık yapan esnaflardan Veysel Günal da bu hizmeti değerlendirerek, “Şahsen ben Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Anadolu’dan ve Karadeniz’den gelen arkadaşlarımıza bu yeri açtılar. Kafeteryası, mescidi, oteli, hepsiyle tam dizayn bir tesisi hizmetimize sundular. Bu, bütün belediyelere bir örnek olmalı” diye konuştu.

Hüseyin Coşkun