İstanbul'un tarihini aydınlatan 40 yıllık avize ustası

İstanbul’da 40 yılı aşan süredir avize sanatını icra eden Hüseyin Koç, 1970’li yılların başında 2 abisiyle Beyoğlu’nda bir usta yanında mesleğe giriş yaptı. ‘Eti senin kemiği benim’ diyerek o zamanki ustasına teslim edilen Hüseyin Koç aradan geçen 40 yılı aşkın sürede el becerisini antika avizeler üzerine yansıttı. Birçok ustadan edindiği bilgi ve deneyimi kullanarak sanatını icra etmeye devam eden Hüseyin Koç, o dönemde Barış Manço, Ediz Hun, Seyfi Dursunoğlu gibi birçok isimle de çalıştı.

Halk deyimiyle çekirdekten işe koyulan Hüseyin Usta, ününü İstanbul’un tarihi mekanlarına kadar ulaştırdı. Aralarında Yıldız Sarayı, Huber Köşkü, Atlı Köşk ve Mısır Konsolosluğu gibi İstanbul’un tarihi yüzünü yansıtan mekanların avizelerini de hayata döndürüyor.

Hüseyin Koç o dönemlerden şöyle bahsetti: “Çalışmadığımız hemen hemen kimse kalmamıştır. Orijinal bir avizesi olan tamire ihtiyacı olan herkese bir iş yapmışızdır. Geçmişte Atlı Köşk'ün avizelerini yaptım. Mısır konsolosluğunun avizelerini yaptık. Gittiğimizde çok kötü bir haldeydiler. Şimdi çok güzel bir hal aldı.

Huber Köşkü'nün avizelerini de yaptım. Oda çok ilginçtir. Atlı Köşk'ün avizelerini gördüklerinde 'kim yaptı?' diye sormuşlar. Benim ismimi vermişler. Sonra beni aradılar. Huber Köşkü’nün tamir olacak avizelerini yaptım. Ömrü biten avizeleri tekrardan hayata döndürmeye başardık. Bugünlere getirdik. Sanat camiasından rahmetli Barış Manço vardı. Yurt dışından getirdiği avizeleri bana getirir tamirini yapardım. Yeşilçam aktörlerinden olan Ediz Hun da var".

“Mesleğin geleceğini hiç iyi görmüyorum”

Beyoğlu’nda 7 kişilik ekibiyle çalışan avize sanatçısı Hüseyin Koç mesleğin geleceğini karanlık görüyor. Bu sanatın yok olmaya devam ettiğini belirten Koç, ”Mesleğin geleceğini hiç iyi görmüyorum. Benden sonra ne olacağını bilmiyorum ama gittikçe kötüye gidiyor. Şu dönemlerde Çin malları gelmeye başlayınca bizim eskiler biraz daha değeri anlaşılmaya başlandı. Ancak bundan sonrası gelecek için biraz zor. Fabrikasyon devam ederse küçük esnafın işi bitebilir” dedi.

“50 bin dolara da avize var 100 bin dolara da”

Antika avizeler hakkında da bilgi veren Hüseyin Koç, “50 bin dolara da avize var 100 bin dolara da avize bulabilirsiniz. Burada ise 250 liradan 20 bin liraya kadar avize bulmanız mümkün” diye konuştu. Bazen dekorasyon değişikliğinden kaynaklanan avizeler geldiğini ve ekibiyle birlikte restore ettiklerini belirten Koç,”Avizeleri yeniden sahibine kazandırıyoruz. Çoğunlukla antika avizeinin tamirini yapıyoruz. Bize gelen tamiri gerektiren ürünlerde kolu eksik onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bir de imalat yapıyoruz. Eski tarz ürünler yapmaya tekrardan yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz