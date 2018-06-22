Diğer
Kategoriler

İstanbul’un toplu ulaşımdaki büyük değişimi

Kısa zamanda çevresi de çehresi de değişen İstanbul’da ulaşım olanakları açısından da hızlı adımlar atmak gerekiyordu. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde insanların da daha rahat ve konforlu seyahat etmesi için Mevcut toplu taşıma ağı güçlendirilmeli, alternatif tolu taşıma yöntemleri geliştirilmeliydi…

İstanbulun toplu ulaşımdaki büyük değişimi

22 Haziran 2018 10:03
İstanbul’un toplu ulaşımdaki büyük değişimi - Tıkla İzle

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Otobüs kuyrukları İstanbullular için adeta bir işkenceye dönüşmüştü. Mevcut araçlar yetmiyor, otobüs duraklarında bitmeyen kuyruklar oluşuyordu.

1994 öncesinde sadece bin 596 aracı olan İETT’ye birbiri ardına toplu alımlar yapılarak filosu güçlendirildi ve yenilendi. İETT bugün 6 bin 223 otobüsüyle Avrupa’nın en genç ve modern araç filosuna sahip. 1994’^de kadar sadece 34 km raylı sistemi bulunan İstanbul, metro yatırımları sayesinde kısa zamanda asırlık farkı kapatıp dünyanın bu alanda önde gelen metropolleri arasına girdi.

Toplu ulaşımda her anlamda çok büyük mesafeler alındı.

* Asrın projesi Marmaray, 
* Cumhuriyet tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Kadıköy – Kartal Metro Hattı, 
* Türkiye’nin ilk Sürücüsüz Metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu…
* Yapımı devam eden projelerle ulaşılacak raylı sistem uzunluğu 454,75 km olacak. Hedef 1100 km.
* İETT’nin araç filosunu %390 arttı. Avrupa’nın en yeni ve modern araç filosu oluşturldu
* 24 yılda 10 gemiden, dünyanın en büyük şehir içi deniz ulaşımı filosuna ulaşıldı.

Ücretsiz internet hizmeti sunan otobüsler, cepten bakiye yüklenebilen İstanbulkart Mobil Uygulama gibi teknolojik yeniliklerle modern, konforlu bir toplu ulaşım için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç