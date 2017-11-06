İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri

15 Temmuz darbe girişiminde Hava Harp Okulu’nda darbe koordinatörleri tarafından yapılan toplantı ve darbe girişimi anları ile darbeci askerlerin vatandaşlara ateş etme anlarının bulunduğu yeni görüntüler ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminde Hava Harp Okulu’ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 34’ü tutuklu 44 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Hava Harp Okulu’ndaki 2. Darbe Koordinasyon toplantısı ve Hava Harp Okulu’nda 14 Temmuz 2016 tarihinde başlayan darbe girişimi hazırlıkları ile darbe girişimi anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Barbaros Akça’nın toplantıya geldiği ve cep telefonunu Fethi Alpay’ın makamına girmeden önce Burhan Torlak’a verdiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise Mehmet Nail Yiğit, Gürcan Selcan ve Fethi Alpay’ın odadan ardada çıkışları ve Mehmet Nail Yiğit’in cep telefonunu sekreterden alması yer alıyor.

Darbe koordinatörü Cumhurbaşkanı suikast girişiminin başı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in Hava Harp Okulu’na gelişinin bulunduğu görüntülerde 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gecede 3. Darbe Koordinasyonu toplantısı görüntüleri de yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimi başlangıcında önceden görevlendirme yapılan darbeci kanadın sivil araçları ile Hava Harp Okulu’na gelişleri kameralara yansıyor.

Öte yandan, darbe girişimi anları, darbeci askerlerin mevzilenmeleri ve darbeci askerlerin dışarıdaki polisler ve vatandaşlara ateş açma anları da görülüyor.

İddianamede yer alan görüntülerde 15 Temmuz darbe girişimi başlangıcında Hava Harp Okulu helikopterinin darbeci askerlerce çıkarılma anı kameralara yansırken, darbe kalkışmasının bastırılması akabinde vatandaşların bunlara müdahalesi ile yaşanan olaylar da görülüyor.

Gamze Erdemir