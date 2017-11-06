Diğer
Kategoriler

İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri

Hava Harp Okulu’nda yapılan darbe girişimi hazırlıklarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in Hava Harp Okulu’na gelişi bulunuyor.

İşte 15 Temmuzun yeni görüntüleri

06 Kasım 2017 14:05
İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişiminde Hava Harp Okulu’nda darbe koordinatörleri tarafından yapılan toplantı ve darbe girişimi anları ile darbeci askerlerin vatandaşlara ateş etme anlarının bulunduğu yeni görüntüler ortaya çıktı. 

15 Temmuz darbe girişiminde Hava Harp Okulu’ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 34’ü tutuklu 44 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Hava Harp Okulu’ndaki 2. Darbe Koordinasyon toplantısı ve Hava Harp Okulu’nda 14 Temmuz 2016 tarihinde başlayan darbe girişimi hazırlıkları ile darbe girişimi anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Barbaros Akça’nın toplantıya geldiği ve cep telefonunu Fethi Alpay’ın makamına girmeden önce Burhan Torlak’a verdiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise Mehmet Nail Yiğit, Gürcan Selcan ve Fethi Alpay’ın odadan ardada çıkışları ve Mehmet Nail Yiğit’in cep telefonunu sekreterden alması yer alıyor.

Darbe koordinatörü Cumhurbaşkanı suikast girişiminin başı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in Hava Harp Okulu’na gelişinin bulunduğu görüntülerde 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gecede 3. Darbe Koordinasyonu toplantısı görüntüleri de yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimi başlangıcında önceden görevlendirme yapılan darbeci kanadın sivil araçları ile Hava Harp Okulu’na gelişleri kameralara yansıyor.

Öte yandan, darbe girişimi anları, darbeci askerlerin mevzilenmeleri ve darbeci askerlerin dışarıdaki polisler ve vatandaşlara ateş açma anları da görülüyor.

İddianamede yer alan görüntülerde 15 Temmuz darbe girişimi başlangıcında Hava Harp Okulu helikopterinin darbeci askerlerce çıkarılma anı kameralara yansırken, darbe kalkışmasının bastırılması akabinde vatandaşların bunlara müdahalesi ile yaşanan olaylar da görülüyor. 

Gamze Erdemir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç