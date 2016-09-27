BM 2015 yılında turistlerin en çok ziyaret ettiği 10 ülkeyi açıkladı. Listede ilk sırayı yaşadığı terör saldırılarıyla sarsılmasına rağmen 85.5 milyon turisti ağırlayan Fransa aldı. İkinci sırada ise 77.5 milyon turistin gittiği ABD yer alırken, 68.2 milyon turistin tercih ettiği İspanya üçüncü, 56.9 milyon turistin ziyaret ettiği Çin dördüncü, 50.7 milyon turisti ağırlayan İtalya ise beşinci oldu. 39.5 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye ise altıncı sırada yer aldı. 35 milyon turistin tercih ettiği Almanya yedinci, 34.2 milyon turistin gittiği İngiltere sekizinci sırada, 32.1 milyon turistin gezdiği Meksika dokuzuncu, 31.3 milyon turistin ziyaret ettiği Rusya ise son sırada yer aldı.