Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İşte 2015’in en çok tercih edilen ülkesi

İşte 2015’in en çok tercih edilen ülkesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, 2015 yılında turistlerin en çok ziyaret ettiği 10 ülke listesinde 85.5 milyonla Fransa birinci olurken, 39.5 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye ise altıncı sırada yer aldı.

İşte 2015in en çok tercih edilen ülkesi

27 Eylül 2016 17:47

BM 2015 yılında turistlerin en çok ziyaret ettiği 10 ülkeyi açıkladı. Listede ilk sırayı yaşadığı terör saldırılarıyla sarsılmasına rağmen 85.5 milyon turisti ağırlayan Fransa aldı. İkinci sırada ise 77.5 milyon turistin gittiği ABD yer alırken, 68.2 milyon turistin tercih ettiği İspanya üçüncü, 56.9 milyon turistin ziyaret ettiği Çin dördüncü, 50.7 milyon turisti ağırlayan İtalya ise beşinci oldu. 39.5 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye ise altıncı sırada yer aldı. 35 milyon turistin tercih ettiği Almanya yedinci, 34.2 milyon turistin gittiği İngiltere sekizinci sırada, 32.1 milyon turistin gezdiği Meksika dokuzuncu, 31.3 milyon turistin ziyaret ettiği Rusya ise son sırada yer aldı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!