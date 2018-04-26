İşte Beşiktaş'ı bekleyen cezalar

Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Futbol Federasyonu'nun (TFF), maçın kaldığı yerden oynanması karar vermesinin ardından Beşiktaş Kulübü, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve mücadeleye çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe direkt finale yükselecek, Beşiktaş'a ise ağır yaptırımlar uygulanacak.

Siyah-beyazlı kulübe beklenen yaptırımlar şöyle:

Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.

Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamaz.

Türkiye Kupasından bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.