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İşte Cenk Akyol’un yeni takımı

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın kadroda düşünmediği tecrübeli basketbolcu Cenk Akyol, Acıbadem Üniversitesi ile anlaşmaya vardı.

İşte Cenk Akyolun yeni takımı

21 Ekim 2016 12:10

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alan Acıbadem Üniversitesi, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verirken, bir süredir görüştüğü Cenk Akyol’u transfer etti. 29 yaşındaki basketbolcu geçen yıl Beşiktaş formasıyla ligde 28 maçta 7.8 sayı, 1.7 ribaunt, 1.0 asist, Eurocup’da ise 10 maçta, 9.5 sayı, 2.3 ribaunt, 1.5 asist ortalama ile oynamıştı.

Kariyerine 2003’te Efes Pilsen ile başlayan Akyol, bir sonraki sezon daha fazla süre alarak, genç yaşında Euroleague tecrübesi edinme şansını yakaladı. 2005 yazında NBA Draftı'na katılan Cenk Akyol, Atlanta Hawks tarafından, 2. tur 59. sıradan seçilme başarısı gösterirken Euroleague normal sezon birinci maçında Mediolanum Forum'da AJ Milano karşısında yaklaşık 25 dakika süre alıp 15 sayı üreterek kariyer rekoru elde etmişti.

2007-2008 sezonunda Galatasaray Cafe Crown’a kiralık olarak geçen Akyol bir sezon sonra tekrar Efe Pilsen’e geri döndü. 2009-2010 sezonunda ise İtalya'nın SS Scandone Avellino takımına transfer olan Cenk Akyol, 23 maça çıkıp 11,8 sayı ortalaması yakalamıştı.

2010-2012 sezonlarını Anadolu Efes’te geçiren basketbolcu, 7 Haziran 2012'de eski hocası Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Galatasaray’a geri döndü. Galatasaray ile şampiyonluk görürken, yüksek şut yüzdesi ile takımın önemli bir parçası olan Cenk Akyol, 2014-15 sezonu başında eski takımı Anadolu Efes'e geri dönerken sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayınca 2015 yazında Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşme imzalamıştı. 

Etiketler: cenk akyol


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