İşte darbecilerin Moda Deniz Kulübü baskını

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince 586 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasının klasörlerinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Konya’daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü’nde Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbeciler, Moda Deniz Kulübü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde baskın ve komutanların rehin alınması yer alıyor. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, saat 19.00 sularında düğüne geliyor. Ünal, saat 19.30 sıralarında düğünün yapıldığı terasa çıkıyor ve ardından saat 22.30 sıralarında komutanlarla düğün alanından uzaklaşarak havuz başına gidiyor. Etrafında diğer komutanlar bulunan Ünal, 40 dakika kadar burada kalıyor. Ünal, daha sonra beraberindekilerle birlikte toplantı salonuna gidiyor.

KOMUTANLARIN KORUMALARI DIŞARI ATILDI

Düğün devam ederken darbeciler saat 23.49’da helikopterle otopark alanına iniyor. Düğünde sivil kıyafetle bulunan Abidin Ünal’ın koruma ekibinden Astsubay Yakup Yiğit, darbecileri karşılıyor ve onları yönlendirerek düğünün yapıldığı bölüme getiriyor. Girişte bulunan davetliler, darbecilerin girişini şaşkınlık ve korku içinde izliyor. Darbeciler fuaye alanına girdiğinde etrafta bulunanlar şaşkın gözlerle onlara bakıyor. Darbeciler buradan Ünal ve komutanların girdiği bölüme yöneliyor, güvenlik önlemi alarak içeri kimseyi sokmuyor. Bir garson ve iki müzisyen olanlardan habersiz o tarafa yöneliyor ancak darbeciler tarafından uyarılarak geri çevriliyor. Bir süre sonra da komutanların yakın korumaları toplu olarak dışarı çıkarılıyor. Saat 00.22’de Abidin Ünal darbecilerin arasında helikoptere bindirilmek üzere dışarı çıkartılıyor. Bu sırada Yakup Yiğit elinde tabanca ile komutanın götürülmesine öncülük ediyor. Bir süre sonra da diğer üst düzey komutanlar elleri bağlanarak yere yatırılıyor. Rehin alınan komutanlar sırayla dışarı çıkartılarak helikopterlere götürülüyor. Buraya kadar kameralara yansıyan görüntülerin ardından Abidin Ünal ve diğer komutanlar, darbecilerin merkez üssü Akıncı Üssü’ne getiriliyor.

Duruşma görüntülerin izlenilmesi ve sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.