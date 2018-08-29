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İşte Ekuban'ın Trabzonspor'dan alacağı ücret

Trabzonspor, satın alma opsiyonu ile Leed United'dan kiralanan Caleb Ansah Ekuban'a ödenecek ücreti açıkladı.

İşte Ekubanın Trabzonspordan alacağı ücret

29 Ağustos 2018 14:53

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır. Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir" ifadelerine yer verildi.  

Etiketler: Ekuban, Trabzonspor

 

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