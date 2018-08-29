İşte Ekuban'ın Trabzonspor'dan alacağı ücret

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır. Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir" ifadelerine yer verildi.